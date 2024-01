La Mercedes W15 non sarà figlia degli stessi errori in fase progettuale della W14. E’ questo il pensiero di George Russell, sicuro che la scuderia di Brackley, seconda nel Costruttori nel 2023 ma con zero vittorie all’attivo, non commetterà gli sbagli che hanno compromesso in modo deciso la scorsa stagione, a partire dal concetto di monoposto.

Dopo la vittoria in Brasile nel 2022, infatti, i tecnici della scuderia anglo-tedesca si erano convinti che la filosofia zero pod potesse dare i suoi frutti. Invece la vettura 2023 si è dimostrata sin da subito problematica, con la scuderia che decideva quindi di stravolgere la monoposto, dotandola di pance già dal GP di Barcellona. Ciononostante la W14 è rimasta una monoposto difficile e altalenante. La Mercedes spera di aver fatto tesoro di tutto ciò e ha iniziato prestissimo a lavorare sulla W15, che sarà di fatto un’auto tutta nuova.

Russell sulla W15 è molto più fiducioso, sia per il tempo che la squadra ha dedicato alla nuova monoposto che per l’esperienza fatta con i recenti errori.

“Questo inverno sono certamente più fiducioso – le parole del pilota inglese a Motorsport.com -. Abbiamo lavorato su un concetto tutto nuovo per molto tempo ed è stato un lavoro molto accurato. L’anno scorso eravamo stati precipitosi, siamo arrivati a conclusioni affrettate, non avevamo tutti gli elementi giusti per decidere, solo quando l’auto è scesa in pista abbiamo capito di aver sbagliato. Poi abbiamo lavorato molto bene per capire ciò di cui avevamo bisogno. Dodici mesi di esperienza ci hanno aiutato a capire meglio la vettura e le prestazioni”.