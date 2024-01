McLaren | Norris e Piastri puntano alle posizioni di vertice nel 2024

La McLaren ha presentato la livrea della MCL38, la vettura che Norris e Piastri guideranno nel mondiale 2024 di Formula 1, in partenza tra meno di due mesi in Bahrain. Il team di Woking è certamente tra quelli da tenere d’occhio nelle prime gare della nuova stagione, visti i grandi progressi del 2023, e le attese hanno certamente messo una grande pressione in una squadra che vuole tornare grande nel più breve tempo possibile. I due piloti hanno detto poche parole, prima della presentazione vera e propria della vettura prevista per il prossimo 14 febbraio.

“Sono impaziente – ha detto Norris. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. Sarà la mia sesta in Formula 1, e spero di portare avanti il lavoro dello scorso anno sin dai test del Bahrain. La nuova livrea è fantastica, sono sicuro che i fan la adoreranno tanto quanto me. Tutti in fabbrica hanno lavorato in modo incredibile durante l’inverno e voglio mettermi al volante della vettura 2024 per sfidare i nostri rivali nelle zone altissime della classifica”.

“La livrea 2024 è davvero fantastica – ha dichiarato Piastri. Non vedo l’ora di correre con i colori iconici della McLaren per la seconda stagione consecutiva. Ho già creato dei ricordi speciali con la squadra nel mio primo anno in Formula 1, conquistando due podi e una vittoria nella Sprint Race. Lavorerò duramente insieme al team per portare questi risultati anche nel prossimo mondiale così da competere con i nostri rivali e dare ai tifosi dei momenti indimenticabili”.