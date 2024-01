F1 | McLaren vuole blindare Norris e Piastri

Secondo il CEO del team britannico, Zak Brown, il prossimo passo che la McLaren deve fare per battere la Red Bull è quello di mantenere la sua line-up talentuosa formata da Lando Norris e Oscar Piastri, per il futuro. Il team con sede a Woking ieri ha svelato la sua nuova livrea per il 2024, l’obiettivo è che quando la nuova vettura sarà pronta per scendere in pista, dovrà essere molto migliore rispetto a quella del 2023.

“Mi aspetto un grande passo avanti dalla Red Bull -ha dichiarato il team principal Andrea Stella- l’anno scorso non hanno quasi mai sviluppato la loro macchina”.

Mentre la Red Bull si è crogiolata nel suo dominio, la McLaren ha impressionato con un flusso costante di aggiornamenti nel 2023. “Siamo in una posizione di partenza molto migliore rispetto all’anno scorso”, ha ammesso Stella.

In effetti, la McLaren si è trasferita in una nuova galleria del vento lo scorso settembre, c’è una nuova simulazione online e una serie di nomi tecnici importanti sono ora tutti affermati nei loro ruoli. Stella insiste sul fatto che il loro compito non è quello di copiare la macchina dominante della Red Bull per il 2023.

“Non devi necessariamente ricreare una Red Bull per essere veloce. Attraverso la somma di molti dettagli, riescono a ottimizzare il campo di flusso. Ora dovremmo essere in grado di fare un salto in avanti. Sono ottimista su questo. Dodici mesi fa sapevamo che avremmo sofferto e che avremmo dovuto cambiare il concetto. Ora la MCL38 è stata testata nella nuova galleria del vento, è stata prodotta nel nuovo reparto compositi ed è stata testata nel nuovo simulatore. Nel complesso, siamo in una forma molto migliore. Sta a noi capitalizzare su questo”.

La McLaren è ben preparata anche nel reparto piloti, con Norris considerato tra i migliori della nuova generazione ed Oscar Piastri che si è assicurato il titolo di rookie dell’anno nel 2023.

“Quando stai costruendo una squadra che ha il desiderio di tornare a vincere il campionato del mondo, hai bisogno del management, hai bisogno della tecnologia, dell’infrastruttura e, naturalmente, hai bisogno dei due piloti da gara”, ha detto il CEO Zak Brown.

“Penso che abbiamo tutte queste caratteristiche. Abbiamo Lando sotto contratto per un altro paio d’anni e stiamo dialogando con lui su base continuativa visto che il 2026 non è lontano. Riconosciamo che essere in grado di trattenere Lando e Oscar per il prossimo futuro è sicuramente un elemento chiave e qualcosa che è una priorità per noi”.