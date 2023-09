Formula 1 | Domenicali augura alla Ferrari di tornare alla vittoria

La Formula 1 fa tappa a Monza, nel Tempio della Velocità. Tante le iniziative a contorno del Gran Premio d’Italia in scena in questo weekend. Alfa Romeo, per esempio, ha presentato la 33 Stradale e la celebra con una livrea speciale. Proprio ad Arese, Stefano Domenicali ha presenziato all’evento, ed è stata un’occasione per sentire un po’ le sue emozioni prima della nostra gara di casa. Chiari i riferimenti ai lavori che Monza dovrà fare per stare al passo coi tempi, e qui il presidente della Formula 1 non ha mai fatto giri di parole, ma è giusto che sia così per cercare di tenere questo straordinario tracciato in calendario anche nei prossimi anni dopo la scadenza del 2025. Si è parlato anche della Ferrari e di come il fenomeno Verstappen possa incidere, positivamente o negativamente, sul seguito del nostro sport.

“Mi aspetto di vedere il contesto tipico di Monza – ha detto Domenicali a Sky. Abbiamo bisogno della passione e del tifo per la Ferrari ma per la Formula 1 in generale. Sempre più giovani si avvicinano al nostro sport, i quali hanno sempre più voglia di condividere questa passione e di stare bene, me lo aspetto anche qua a Monza. Devo fare i complimenti all’Autodromo, perché nell’ultimo mese ci sono stati tanti danni per quanto accaduto e stanno recuperando, cercando di mettere tutto a posto per accogliere al meglio i tifosi che arriveranno e sono convinto che avranno modo di divertirsi e stare bene con noi”.

“Cerchiamo di far vivere qualcosa di unico a chi viene qui a Monza. La storia, come ho sempre detto, non è mai abbastanza per supportare il futuro. Abbiamo discusso i progetti che devono essere portati avanti ed è ora di farli, per il bene di Monza. A noi interessa che la gente che viene qui possa apprezzare una volontà di vivere le emozioni che si provano in questo tracciato. Formula Max? Quando ci sono dei piloti che fanno la storia e diventano leggende, sono dei principi che rafforzano di più l’unicità di un campionato che cresce in giro per il mondo. I grandi hanno creato voglia di seguire questo sport: se non volete guardarci, tanti altri ci seguiranno. Scherzi a parte, complimenti a Verstappen, sta guidando in maniera straordinaria e dietro di lui ci sono gare incredibili, a Zandvoort tantissimi sorpassi, credo ci sia stato un record anche. Le cose che sono state fatte vanno nella direzione giusta”.

“La speranza che la Ferrari torni a vincere è quella di tutti, anche la mia in particolare visti gli anni passati in quella Scuderia straordinaria. Tutti, team e piloti stanno vedendo i risultati e le performance straordinarie di Verstappen, lui potrebbe battere un record qui a Monza e ha quell’approccio di chi non è mai contento, perché quando vince pensa già alla gara successiva. Portiamoci a casa questi concetti senza considerare le polemiche”.