F1 | Ferrari da record nel 2024: vittoria a Monaco e Le Mans nella stessa stagione

La Ferrari può sfoggiare un record non indifferente. La casa di Maranello infatti è stata la prima dopo 90 anni a vincere sia il Gran Premio di Monaco che la 24 ore di Le Mans nella stessa stagione. Due delle tre classiche del motorsport dunque sono di “proprietà” del Cavallino Rampante in questo 2024. Non accadeva infatti dal 1934 che la stessa casa automobilistica riuscisse a conquistare queste due corse nella stessa annata, e stiamo parlando dell’Alfa Romeo. Dopo 90 anni dunque, la Ferrari ottiene questo record, ma è la prima farla da quando esiste il mondiale di Formula 1. Charles Leclerc con la SF-24 e il trio Fuoco/Molina/Nielsen con la 499P entrano quindi, ancora di più, nella storia di questo gloriosissimo marchio.



