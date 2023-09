F1 | Leclerc non perde le speranze: sogna ancora il titolo con la Ferrari

Nonostante una stagione molto difficile, Charles Leclerc non perde l’ottimismo in chiave futura. Il sogno del monegasco resta sempre lo stesso: riuscire a laurearsi campione del mondo con la tuta della Ferrari. L’alfiere del Cavallino, alla quinta stagione come pilota ufficiale di Maranello, ha discusso della criticità emerse in questo campionato che devono portare la squadra a migliorare per tornare ad essere competitiva e lottare per obiettivi importanti.

“Essere un pilota Ferrari è un sogno che hanno tutti – ha dichiarato Leclerc, intervistato da BBC Sport – Ho sempre amato la Ferrari e mi piacerebbe restare. Ho sempre detto molto chiaramente che il mio obiettivo è provare a diventare campione del mondo, ma prima di tutto con la Ferrari. So quanto sia difficile. Non siamo nella situazione più facile. C’è un grande gap da colmare per arrivare al livello della Red Bull, ma la Ferrari mi ha aiutato prima che entrassi in F1, ha creduto in me e mi ha messo alla guida Ferrari molto presto, ed è sempre la squadra che ho amato”.

Leclerc ha poi aggiunto: “La mia priorità è vincere con la Ferrari e non è mia preoccupazione non riuscirci o altro. Dobbiamo solo lavorare sulla squadra e cercare di migliorarla il più possibile, e spero di poterci riuscire un giorno”.

Da parte del monegasco non è mancata una sottolineatura sui discorsi aperti con la Ferrari in ottica rinnovo, anche se al momento non c’è nulla di approfondito: “Ne abbiamo parlato, ma niente di serio. Onestamente non ho fretta. Non credo che la priorità della Ferrari sia rinnovarmi in questo momento, è comprensibile perché siamo tutti concentrati nel cercare di avere la migliore macchina possibile il più velocemente possibile. Lo capisco. Ora ci stiamo concentrando solamente sulla stagione. Sono sicuro che i colloqui arriveranno ad un certo punto della stagione, probabilmente più tardi”.

