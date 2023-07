Formula 1 | Mercedes, Russell: “Soffriamo il caldo, male con le soft”

Il venerdì di Silverstone è stato particolarmente intenso per la Mercedes. Gli aggiornamenti portati sulla W14 sembra non siano stati bene assorbiti dalla vettura, quantomeno oggi, e voci che girano nel paddock fanno sapere come nella squadra di Brackley ci sia un po’ di confusione in questo momento. George Russell è stato il migliore alla fine della giornata, ma è soltanto dodicesimo, con la vettura parecchio nervosa e che fatica a rimanere in pista. Sembra un po’ cambiare la situazione nel passo gara, che come ormai noto in questo 2023, fa esprimere molto meglio la monoposto quando c’è più carburante nel serbatoio, ma la poca certezza del momento non sta aiutando il lavoro nel box anglo/tedesco.

ANALISI PROVE LIBERE

“Sicuramente c’è parecchio lavoro da fare – ha detto Russell. Non è stato il nostro miglior venerdì, ma credo che le condizioni di domani saranno diverse. Dobbiamo andare nel fondo della questione, anche perché nella prima sessione il passo sembrava discreto, eravamo là davanti con le medie, ma con le soft al pomeriggio ci sono stati tanti problemi, quindi bisogna capire il perché. Quando fa più caldo facciamo un passo indietro e non so perché, però sono uscito solo ora dalla macchina e devo analizzare i dati con la squadra per capire cosa fare di diverso domani”.