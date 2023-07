F1 | Ferrari, Sainz: “Dobbiamo lavorare ancora su passo gara e gestione gomme”

Seconda posizione per Carlos Sainz al termine del venerdì di Silverstone. Lo spagnolo è stato l’unico pilota della Ferrari a scendere in pista ella seconda sessione di prove libere visto il problema occorso a Leclerc, il quale è stato costretto ai box per tutta l’ora di lavoro. Il madrileno ha dimostrato ancora una volta come la SF-23 sia una macchina molto competitiva sul giro secco, mentre sul passo gara ha avuto un ritmo piuttosto altalenante, in linea con gli altri inseguitori della Red Bull e anche di Perez, come al solito sotto ritmo rispetto all’imprendibile Verstappen.

ANALISI PROVE LIBERE

“Quello di oggi è stato un venerdì impegnativo – ha detto Sainz. La prima sessione è stata difficile sia a causa del vento che per le condizioni della pista. Siamo però riusciti a completare il nostro programma e questo ci ha aiutato a fare dei buoni progressi nel turno successivo. Dobbiamo continuare a lavorare sulla gestione gomme così come sul passo gara e domani ci concentreremo soprattutto su questi aspetti dal momento che sul giro secco non andiamo male. Nel complesso siamo abbastanza soddisfatti anche se sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare”.