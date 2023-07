Formula 1 | Alpine, Gasly: “Sappiamo di dover migliorare prima delle qualifiche

Classico venerdì interlocutorio per l’Alpine. A Silverstone, Gasly e Ocon hanno chiuso la giornata rispettivamente in ottava e tredicesima posizione. La monoposto sembra comportarsi abbastanza bene in linea di massima, ma chiaramente serve ancora del lavoro per farsi trovare pronti a qualifica e gara. Domani dovrebbe piovere, e questo renderà il weekend certamente più interessante anche in vista di domenica, e qualche colpo di scena, come spesso accade nel tracciato britannico, può essere dietro l’angolo.

ANALISI PROVE LIBERE

“E’ stata una giornata solida e senza problemi – ha detto Gasly. Abbiamo completato il nostro piano di lavoro così come previsto, e penso che ci sarà molto da migliorare e sono impaziente che arrivi domani per provare di nuovo alcune cose e trovare dei miglioramenti prima delle qualifiche”.

“Silverstone è sempre bella ed è fantastico attaccare in questo modo le curve di questo circuito a tutto gas – ha dichiarato Ocon. Credo che la squadra abbia imparato molto da entrambe le sessioni di prove libere, siamo riusciti ad acquisire dei buoni dati per determinare la direzione che dobbiamo prendere con l’assetto in vista di domani. Le condizioni meteorologiche saranno diverse per le qualifiche e forse anche per la gara, quindi è qualcosa che tutti terranno sicuramente d’occhio. Sono fiducioso, penso che saremo in forma”.