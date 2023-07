Formula 1 | Problemi sulla Ferrari di Leclerc a Silverstone

Non inizia certamente nel migliore dei modi il weekend di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere a Silverstone per un problema elettrico, evidentemente importante sulla sua SF-23, tant’è che i meccanici si sono accorti, una volta accesa la vettura prima del semaforo verde di questa anomalia, ma dopo circa mezz’ora di lavoro hanno smesso di mettere mano sulla monoposto vista l’entità del danno alla monoposto, così da analizzare il tutto nel corso della nottata. L’altra Rossa, quella di Sainz ha chiuso a pochi millesimi da Verstappen nel giro secco, mentre sui long run il ritmo è stato piuttosto altalenante. Il monegasco spera di trovare pista asciutta nella terza sessione di domani così da potersi preparare al meglio per il resto del weekend.



