Formula 1 | Adrian Newey, ufficiale l’addio alla Red Bull!

Nel giro di nemmeno una settimana, gli spifferi che volevano Adrian Newey fuori dalla Red Bull già nell’immediato si sono trasformati in realtà. L’ingegnere inglese, a Milton Keynes da quasi 20 anni ha deciso di dire basta con il team di Formula 1. Le divergenze interne, nelle quali lo stesso Newey è stato coinvolto, più per le mansioni date a Pierre Waché per il futuro e quindi per il 2026 hanno fatto sì che l’ex Williams e McLaren decidesse di abbandonare prima del previsto. Adesso c’è da scegliere quale sarà il futuro nel Circus, e nel frattempo si dedicherà alla costruzione dell’hypercar RB17 fino alla prima parte del 2025.

La nota del team: “Oracle Red Bull Racing annuncia oggi che Adrian Newey lascerà il Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025. Il genio dell’ingegneria si ritirerà dai compiti di progettazione della Formula 1 per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissima RB17. Rimarrà coinvolto e impegnato in questo entusiasmante progetto fino alla fine del rapporto di collaborazione”.