F1 | McLaren, Piastri con gli aggiornamenti: “Giornata positiva, il meteo sarà cruciale”

Nona e quattordicesima posizione per la McLaren alla fine della prima giornata di libere del Gran Premio di Gran Bretagna. In particolare, Oscar Piastri è riuscito a portare in top ten la sua MCL60 aggiornata alle ultime specifiche, arrivate una settimana dopo rispetto al suo compagno di squadra Lando Norris, ben più distante del previsto e con qualche difficoltà specialmente nel feeling con la vettura, evidentemente ben lontano al momento da quello avuto in Austria. Il britannico spera di migliorare da qua ai prossimi giorni, ma ci sarà tanto da lavorare.

ANALISI PROVE LIBERE

“Giornata particolarmente produttiva – ha ammesso Piastri. Dobbiamo ancora fare un po’ di lavoro per portare la macchina nel punto giusto, ma penso che siano state delle prove solide per noi. Dobbiamo vedere come mettere a punto il tutto per domani, e il meteo giocherà un ruolo chiave, ma tutto sommato non è stato un brutto venerdì, e il primo giorno con la macchina aggiornata è stato positivo”.

“E’ stato un po’ complicato là fuori – ha spiegato Norris. Ho difficoltà col bilanciamento della vettura, e mi manca anche un po’ di fiducia. Non è stato l’inizio migliore possibile, ma c’è ancora tanto tempo per risolvere la situazione. Non siamo allo stesso livello dell’Austria probabilmente, ma sappiamo come ottenere di più dalla vettura”.