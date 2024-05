F1 | Horner su Newey: “L’eredità che si lascia alle spalle riecheggerà nei corridoi di Milton Keynes”

F1 Newey Red Bull – Tramite le colonne del sito ufficiale della Red Bull, Christian Horner ha espresso un caloroso saluto nei confronti di Adrian Newey, “supremo” (così definito dalla stessa scuderia) che lascerà la Red Bull alla fine del 2024, precisando come l’eredità del tecnico inglese riecheggerà nei corridoi di Milton Keynes, soprattutto per i numerosi successi conquistati nell’arco dei 19 anni di carriera tra le fila della scuderia anglo-austriaca.

Newey, ricordiamo, saluterà la divisione F1 con effetto immediato e fino alla fine di quest’anno continuerà a lavorare sul progetto RB17, ovvero l’hypercar della scuderia campione del mondo. Successivamente, con un lasso di tempo abbastanza ristretto (si parla da aprile), potrà cominciare una nuova avventura in Formula 1, probabilmente in Ferrari, squadra che da tempo lo insegue e che sarebbe pronta a mettere sul piatto diversi progetti.

Horner e i ringraziamenti a Newey per i 19 anni di successi

“Tutti i nostri momenti più belli degli ultimi 20 anni sono arrivati con la mano di Adrian alla guida tecnica. La sua visione e la sua genialità ci hanno aiutato a conquistare 13 titoli in 20 stagioni. La sua eccezionale capacità di concepire al di là della F1 e di portare un’ispirazione più ampia alla progettazione delle vetture da Gran Premio, il suo notevole talento nell’abbracciare il cambiamento e nel trovare le aree più gratificanti del regolamento su cui concentrarsi, e la sua implacabile volontà di vincere, hanno aiutato la Red Bull Racing a diventare una forza più grande di quanto credo avrebbe potuto immaginare anche il compianto Dietrich Mateschitz. Ma soprattutto, gli ultimi 19 anni con Adrian sono stati molto divertenti. Per me, quando Adrian si è unito alla Red Bull, era già un designer superstar. Due decenni e 13 campionati dopo, se ne va come una vera leggenda. È anche un mio amico e gli sarò eternamente grato per tutto ciò che ha apportato alla nostra collaborazione. L’eredità che si lascia alle spalle riecheggerà nei corridoi di Milton Keynes e la RB17 Track Car sarà una testimonianza e un’eredità del tempo trascorso con noi”.