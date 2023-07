F1 | Mercedes, Hamilton: “Abbiamo i soliti problemi di sempre”

Lewis Hamilton ha concluso la sua giornata a Silverstone in quindicesima posizione. Il campione del mondo ha avuto diverse difficoltà con la sua Mercedes W14, monoposto che ancora una volta sembra vittima del suo concetto, e gli aggiornamenti portati nello storico tracciato inglese, in prima istanza, non pare abbiano dato gli effetti sperati. Il sette volte iridato afferma come nei giri con poco carico di carburante la monoposto faccia tanta fatica a rimanere in strada, mentre per quanto concerne i long run la situazione sembra migliorare.

ANALISI PROVE LIBERE

“C’è stato tanto vento, ma qui spesso è così – ha ammesso Hamilton. Questo contribuisce a far sì che questa sia la pista più bella del mondo, ha delle caratteristiche particolari ed è davvero fenomenale. Non mi dispiace ma ha reso il tutto un po’ incostante sicuramente. Al livello di macchina dobbiamo combattere con i soliti problemi di sempre: è difficile da guidare e non importa cosa facciamo con l’assetto, perché resta complicata. Onestamente non ho sentito alcun miglioramento con le varie mescole montate, dimostra che c’è qualcosa che non va specialmente nel giro secco, mentre con i long run non è sembrato troppo male”.