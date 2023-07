F1 | GP Gran Bretagna, risultati Libere 2: Verstappen leader, Leclerc fermo ai box

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna si è conclusa con la conferma di Max Verstappen che è stato il più veloce anche nelle FP2. Il pilota della Red Bull ha registrato il suo best lap in 1:28.078, mostrando anche un ottimo passo gara nella simulazione.

Buona prestazione di Carlos Sainz, secondo e con un buon passo gara. La sua Ferrari è stata l’unica a scendere in pista in quanto Charles Leclerc è stato costretto ai box per un problema elettrico sulla sua SF23.

Terzo tempo per un sorprendente Alex Albon su Williams, seguito dall’altra Red Bull di Sergio Perez e dall’altra Williams di Logan Sargeant. Sesto tempo per Lance Stroll su Aston Martin, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg.

In ottava posizione troviamo l’Alpine di Pierre Gasly, a precedere la McLaren di Oscar Piastri. Chiude la TOP 10 dei tempi l’Aston Martin di Fernando Alonso.

Delude la Mercedes con il dodicesimo tempo di George Russell e la quindicesima posizione di Lewis Hamilton.

FP2 CLASSIFICATION And that's a wrap… Verstappen fastest. Electrical issues deny Leclerc any track time #BritishGP #F1