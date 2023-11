Formula 1 | Alpine, Sprint Race anonima per Gasly e Ocon

Sprint Race completamente anonima quella dell’Alpine in Brasile. Gasly e Ocon hanno chiuso rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione, e a parte qualche sprazzo di battaglia all’inizio, i due francesi non sono mai riusciti a lottare per la zona punti. L’ex pilota della Racing Point, tra l’altro, non era sicuro di partecipare alla mini gara del sabato dopo il brutto incidente in mattinata con Alonso all’uscita della S di Senna, nel quale la sua A523 è stata quasi del tutto distrutta, e a parte telaio e motore, è stata completamente sostituita in ogni pezzo.

“Non c’è molto da dire – ha ammesso Gasly. Sono partito tredicesimo e così ho finito la mia gara. Ho fatto una buona partenza, superando due vetture e poi ci siamo ritrovati nel gruppo subito dietro la zona punti. Ho provato a rimanere con gli altri ma è diventato difficile farlo nel finale per via del surriscaldamento delle gomme e della mancanza di aderenza. Mi sono divertito a lottare con Fernando, siamo stati corretti, ma non era per una posizione in zona punti. Abbiamo imparato alcune cose in vista della gara di domani”.

“Innanzitutto ringrazio la squadra per il lavoro fatto sulla vettura dopo l’incidente di stamattina – ha dichiarato Ocon. Hanno dovuto sostituire tutto tranne motore e telaio, quindi complimenti a loro. La Sprint è stata dura ma semplice, senza intoppi, e ho guadagnato due posizioni dalla sedicesima alla quattordicesima. Ho fatto qualche bel sorpasso ma non ero abbastanza veloce per dare fastidio alle Aston Martin. Adesso concentriamoci per la gara principale così da chiudere alla grande il nostro weekend”.