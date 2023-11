Formula 1 | Un’ottima Alpine a punti con Gasly e Ocon in Brasile

Può sorridere l’Alpine per il risultato del Gran Premio del Brasile. Gasly e Ocon hanno chiuso in settima e decima posizione, quindi entrambi a punti, in quella che è stata una delle migliori prestazioni del team transalpino in questa stagione. Il sesto posto nel mondiale costruttori è ormai conclamato da mesi, ma queste performance non fanno altro che aumentare la stima in una squadra che certamente sperava decisamente di fare qualcosa in più nel 2023. L’ex Red Bull ha lottato con Mercedes e Ferrari, seppur in difficoltà, in un tracciato che si è sposato abbastanza bene alle caratteristiche della A523.

“Sono molto contento della gara di oggi, direi che è stata una delle nostre migliori prestazioni in questa stagione – ha ammesso Gasly. Gara impegnativa da gestire, con più stint e pit-stop, ma tutto il team ha fatto un ottimo lavoro prendendo le decisioni giuste ed effettuando al meglio le soste. Per il team, il settimo e decimo posto vuol dire aver fatto un’ottima prestazione, specialmente dopo essere partiti dal fondo della griglia. Abbiamo gareggiato con Carlos e le due Mercedes per tutta la domenica, quindi vuol dire che è stato fatto un buon passo avanti rispetto a ieri. Adesso penseremo a Las Vegas, sarà sicuramente una bella esperienza. Sono contento quando si tratta di andare su nuove piste, dobbiamo presentarci il più preparati possibile”.

“E’ stata una piccola ricompensa – ha detto Ocon. La partenza è stata ottima, ho guadagnato alcune posizioni evitando anche il caos creatosi davanti. Ci siamo accorti molto presto che il nostro degrado fosse molto elevato e quindi siamo stati costretti a fare tre soste. Lo avevamo previsto, c’erano stati dei segnali nella Sprint. Comunque è stata una buona giornata e la squadra ha concluso in zona punti con entrambe le vetture, è un passo avanti importante rispetto alla mini gara del sabato”.

