Formula 1 | Mercedes, grande delusione per Hamilton dopo la Sprint

E’ molto deluso Lewis Hamilton per il risultato della Sprint Race del Gran Premio di San Paolo del Brasile. Il sette volte campione del mondo ha chiuso in settima posizione, dopo una grandissima prima parte di gara, nella quale si è sicuramente divertito nella lotta con Perez. Dopodiché, sul finale, il suo ritmo è completamente crollato, complice il degrado elevato delle sue gomme, evidentemente spremute più del dovuto all’inizio. Il pilota della Mercedes crede che possa esserci un problema nella scelta dell’assetto, e questo sarebbe grave considerando che non si potrà intervenire sotto questo punto di vista essendoci il parco chiuso.

“Non mi sono divertito – ammette Hamilton. Abbiamo fatto una buona partenza, riuscendo a guadagnare una posizione su Perez. Dopodiché ho faticato con il bilanciamento della vettura, avevo molto sottosterzo e poi un forte sovrasterzo, lottando con la macchina sin dall’inizio. Nelle fasi finali le gomme erano distrutte, credo che abbiamo sbagliato l’assetto. Dovremo trovare un modo per apportare modifiche in vista di domani, ma ho il sospetto che sarà un pomeriggio lungo e non saremo in grado di farcela. Chiaramente lotterò più che posso e cercherò di gestire le gomme meglio di oggi”.