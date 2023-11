Formula 1 | Alpine, gran rimonta di Ocon: il francese quarto a Las Vegas

Esteban Ocon ha messo completamente da parte la terribile qualifica di ieri, riuscendo nell’impresa di rimontare dalla sedicesima alla quarta posizione a Las Vegas. Il pilota dell’Alpine è stato certamente favorito dal gran caos in partenza causato da alcuni piloti, tra i quali Alonso, Hamilton e Sainz, ed è riuscito a guadagnare ben otto posizioni in un paio di curve. Da quel momento in poi il suo ritmo è stato molto buono, risalendo fino alla quinta posizione finale, poi diventata quarta per la penalità inflitta a Russell. E’ andata malissimo invece a Gasly, undicesimo nonostante la partenza dalla seconda fila, e il transalpino ha fatto praticamente il percorso inverso del compagno di squadra, sfavorito dalla mancanza di ritmo con la gomma hard nel secondo stint di gara.

“Voglio ringraziare la squadra per questo grande risultato e la straordinaria rimonta – ha detto Ocon. La partenza è stata caotica, ma siamo riusciti a stare fuori dai guai e guadagnare otto posizioni nel primo giro. Dopodiché bisognava rimanere pazienti, fare una gara pulita e gestire le gomme, era questa la chiave. Ho fatto dei bei sorpassi fino al quarto posto, è un grandissimo risultato specialmente per come mi sentivo dopo le qualifiche. C’è un’altra gara da disputare ad Abu Dhabi la prossima settimana, vogliamo mantenere questo slancio nel finale di stagione”.

“Risultato deludente – ha ammesso Gasly. Dobbiamo rivedere tante cose perché non pensavamo di fare una gara del genere. La partenza è stata buona in condizioni difficili, il primo stint lo abbiamo gestito abbastanza bene, ero comodo nei primi quattro. Quando ho montato le hard però ho iniziato a faticare ed è stata un’impresa portare la macchina al traguardo. Serata frustrante, un vero peccato. E’ stato un weekend comunque fortissimo per la squadra, con il quarto posto mio in qualifica e in gara di Esteban. Faremo le dovute analisi così da presentarci ad Abu Dhabi al meglio per il finale di stagione”.