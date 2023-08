Formula 1 | Alpine, gioia Gasly: a podio dopo più di due anni!

Nel pazzo pomeriggio di Zandvoort, probabilmente il pilota più felice è Pierre Gasly. Il pilota dell’Alpine è tornato sul podio dopo più di due anni (Baku 2021) e lo ha fatto in un pomeriggio super complicato per tutti, ma è riuscito a gestire alla perfezione tutte le situazioni che si sono venute a creare, persino la penalità di cinque secondi, poi scontata ai box. La A523 è sembrata molto performante nel tracciato olandese, ben più della Ferrari, e approfittando della sanzione inflitta nel finale a Perez, il francese è riuscito a concludere in terza posizione.

“Io più felice di Max? Dopo nove vittorie consecutive un po’ ti abitui a quella sensazione, per noi è più occasionale – ha detto Gasly in mixed zone. Sono estremamente felice per tutti i ragazzi: probabilmente la differenza è che lui si aspetta di vincere, mentre noi non ci aspettiamo di finire sul podio. La squadra ha fatto davvero un ottimo lavoro, e in queste condizioni la macchina andava alla grande, c’erano delle decisioni molto importanti da prendere e sono contento di aver detto al primo giro di voler subito entrare ai box, questo ci ha messo in una posizione di forza. Sapevo cosa ci fosse in palio e mi ha tirato su di morale, sono molto contento ed è stato divertentissimo”.