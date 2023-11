Sprint Race F1 | Wolff ammette la giornata difficile della Mercedes in Brasile

Sprint Race complicata per la Mercedes in Brasile. Russell e Hamilton hanno chiuso in quarta e settima posizione, ed entrambi hanno sofferto la gestione gomme specialmente nella seconda parte della mini gara del sabato. Evidentemente i due britannici hanno spinto tanto all’inizio, forse troppo, ed è probabile che l’assetto scelto per questo weekend, che ricordiamo con il format della Sprint non è possibile cambiare dal pomeriggio di venerdì per via del parco chiuso, non sia quello ideale.

“E’ stata una giornata difficile – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo la Sprint. Abbiamo spinto molto nei primi giri, e quindi si è sofferto nelle fasi successive. La vettura non era bilanciata come volevamo, con il posteriore non abbastanza forte da convivere con l’anteriore. Devi guidare la vettura sul filo del rasoio ma è quasi impossibile farlo. I due piloti hanno cercato di mantenere il ritmo, ma non siamo stati in grado di dare loro una vettura per poterlo fare ottimamente. Scivolavano molto nel finale e questo ha distrutto le gomme. Dobbiamo lavorare su ciò che possiamo migliorare in vista della gara. Non ci sono soluzioni facili ma faremo il possibile”.

5/5 - (1 vote)