Formula 1 | La gara dell’Alpine dura pochi metri: Ocon tamponato finisce addosso a Gasly

Per la terza volta in questa stagione l’Alpine non ha completato la gara con i suoi due piloti. In Ungheria però la situazione è stata più che grottesca, con Ocon preso in pieno da Ricciardo, che a sua volta è stato tamponato da Zhou in partenza, e il francese è finito addosso alla vettura del suo compagno di squadra, Gasly. Entrambi incolpevoli, sono stati costretti subito al ritiro per via dei numerosi danni sulle rispettive A523. Una domenica amara per il team transalpino, il quale sembra essere entrato in una fase davvero negativa, anche per via di una competitività che manca rispetto ad almeno cinque squadre in questo momento.

“Non ho molto da dire – ha dichiarato Ocon. E’ una fine molto frustrante per questo weekend, essendo stati coinvolti tutti e due in un incidente alla prima curva. Non potevamo fare granché e il risultato è che entrambe le vetture sono state richiamate ai box con danni significativi. Fortunatamente sto bene, ora dobbiamo riorganizzarci e tornare più forti in Belgio”.

“E’ estremamente frustrante per tutta la squadra avere un doppio ritiro così, specialmente così presto e in circostanze simili – ha spiegato Gasly. Sono stato sfortunato, una vittima in un incidente con tante macchine e non potevo andare da nessuna parte per evitare questa situazione. E’ deludente, visto che la partenza era buona e avevo guadagnato un paio di posizioni. Come squadra dobbiamo andare avanti velocemente e abbiamo subito un’opportunità immediata a Spa per andare in vacanza con punti importanti”.