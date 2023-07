Formula 1 | Alpine: Gasly e Ocon in top 5 nelle libere di Budapest

Ottima giornata quella dell’Alpine, che a Budapest ha piazzato Gasly e Ocon rispettivamente in terza e quinta posizione. Le prove libere del Gran Premio d’Ungheria hanno mostrato una A523 in forma in diverse condizioni, con i due piloti francesi in grande spolvero su un circuito nel quale si trovano a proprio agio, specialmente Esteban, vincitore qui nella caotica edizione 2021. C’è ancora tanto lavoro da fare prima di presentarsi competitivi in qualifica, ma come sempre all’Hungaroring le sorprese sono dietro l’angolo.

ANALISI PROVE LIBERE

“Sono contento del lavoro di oggi, sempre bello essere tra i primi tre in classifica – ha dichiarato Gasly. La prima sessione non ha dato nulla viste le condizioni di bagnato, abbiamo solo fatto un paio di giri di installazione. La macchina si è comportata bene, ci sono delle cose sulle quali lavorare per trovare un po’ più di tempo sul giro in vista delle qualifiche di domani. Testa bassa e pedalare, continuiamo a lavorare sodo come team perché c’è ancora tanta strada da fare in questo fine settimana, il nostro obiettivo è quello di ottenere più punti possibili”.

“E’ sempre emozionante guidare su questo circuito, abbiamo tanti ricordi qui – ha detto Ocon. Dopo le interruzioni della prima sessione, nel pomeriggio le PL2 sono state buone, la macchina è andata complessivamente bene e siamo riusciti a rispettare il nostro programma di lavoro senza problemi. Ci sono ancora delle cose sulle quali lavorare, ma nel complesso il potenziale c’è, possiamo essere in una buona forma per domani. Le qualifiche saranno interessanti vista la scelta obbligatoria delle gomme per ogni sessione, quindi ci prepareremo al meglio per questo”.