Formula 1 | GP Singapore, Gasly porta l’Alpine in sesta posizione

Un buon risultato per l’Alpine in quel di Singapore. Pierre Gasly si è fatto largo in mezzo al gruppo, rimontando dalla dodicesima posizione di partenza fino alla sesta sotto la bandiera a scacchi, dimostrando come la vettura si trovasse particolarmente bene nelle strade di Marina Bay. Anche Ocon è stato autore di una bellissima gara, ricca di lotte e sorpassi davvero niente male, ma è stato costretto suo malgrado al ritiro nella seconda metà della corsa per un guasto probabilmente alla scatola del cambio.

“Sono molto felice del sesto posto, è stata una gara fisicamente durissima – ha dichiarato Gasly. All’inizio ero fiducioso, il mio obiettivo era quello di avere una serata pulita, cercando di essere aggressivo e deciso e ci sono riuscito. Le battaglie sono state difficili ma abbiamo tirato fuori il meglio e massimizzato il risultato. E’ importante tornare a punti, la macchina si è comportata bene, aveva un bel ritmo. Peccato per Esteban, avremmo potuto ottenere un bel risultato di squadra, sarà importante capire cosa sia successo sulla sua macchina. Spero di avere delle qualifiche migliori in futuro così da avere una posizione di partenza più vantaggiosa la domenica. Amo la pista di Suzuka, non vedo l’ora di correre in Giappone”.

“Mi dispiace finire la gara così – ha detto un rammaricato Ocon. Ci siamo comportati bene, mostrando di avere un buon passo. La squadra ha fatto le scelte giuste e in pista ci siamo divertiti con alcuni bei sorpassi. Peccato per il problema al cambio, dobbiamo indagare attentamente per assicurarci che non accada di nuovo. Meritavamo di più, ma possiamo essere orgogliosi della prestazione in questo weekend. Non è così che avrei voluto festeggiare il mio compleanno, ma abbiamo la possibilità di rifarci a Suzuka subito tra qualche giorno”.