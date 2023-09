Formula 1 | Che disastro l’Alpine a Monza

Il fine settimana di Monza è stato un vero e proprio disastro per l’Alpine. Dopo una qualifica altrettanto negativa e con entrambe le vetture fuori in Q1, la gara si è conclusa sulla falsariga delle giornate precedenti. Sia Ocon che Gasly hanno provato a recuperare sin dal primo giro, ma l’ex Red Bull ha optato per una strategia a due soste, a dir poco sconsigliata sulla pista brianzola, e non è riuscito a fare meglio del quindicesimo posto finale. E’ andata addirittura peggio al compagno di squadra, ritiratosi per delle vibrazioni avvertite sul volante. La squadra transalpina rimarrà a Monza sia oggi che domani con i due piloti titolari per delle sessioni di test gomme con la Pirelli.

“Non è stato il fine settimana migliore, questo è certo – ha detto Gasly. E’ sempre una brutta sensazione quando non riesci a fare punti, ma non eravamo abbastanza veloci, semplice. Su questo circuito non siamo riusciti a mostrare il nostro potenziale, ci servirà da insegnamento per il futuro, quando torneremo su questa tipologia di pista. Abbiamo dato comunque il massimo, anche se fare meglio del quindicesimo posto era oggettivamente complicato. C’è tanto lavoro da fare prima di Singapore, dove sono sicuro che torneremo più forti”.

“Un weekend complicato con un finale amaro – ha commentato Ocon. Sfortunatamente sono stato costretto al ritiro in maniera precauzionale per alcuni blocchi sullo sterzo nelle prime fasi della gara. E’ stato un fine settimana di apprendimento per la squadra su una pista ostile sin dalle prime sessioni del venerdì. Adesso esamineremo il tutto per capire come mai non siamo riusciti a esprimerci al massimo, dopodiché penseremo a Singapore. Non ho dubbi, lì torneremo più forti in modo tale da andare a punti”.