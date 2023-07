F1 | Hamilton critico con il nuovo format: “Non mi piace, abbiamo meno giri a disposizione”

E’ molto critico Lewis Hamilton al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Il sette volte campione del mondo, sedicesimo a fine sessione, punta il dito contro il nuovo format sperimentale promosso da Formula 1 e Pirelli, ossia quello con l’Alternative Tyre Allocation. In sostanza, due set di gomme in meno a weekend per pilota e obbligo di utilizzo di hard in Q1, medie in Q2 e soft in Q3. Il britannico pensa che così si girerà ancora meno nel corso delle prove libere, cambiando di fatto il programma di lavoro, cosa che è effettivamente avvenuta in Mercedes, con il solo utilizzo della gomma media nella seconda sessione.

ANALISI PROVE LIBERE

“Avevamo soltanto una gomma per questa sessione – ha detto Hamilton. Questo nuovo format non è un granché a mio avviso, perché si traduce in meno giri in sostanza, e non è certamente l’ideale. Ci sono tante gomme da bagnato che magari buttano via dopo il weekend, e forse dovrebbero guardare più su questo aspetto piuttosto che togliere tempo in pista a noi e ai fan. Non ho avuto un buon feeling: la macchina oggi è sembrata peggiore, ma lavoreremo sull’assetto stasera, anche se l’anno scorso è successa più o meno la stessa cosa, l’inizio è stato bruttissimo, poi però siamo migliorati tantissimo, quindi daremo un’occhiata al set-up e speriamo che domani possa andare meglio”.