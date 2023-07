Formula 1 | Ferrari, Leclerc: “Ho buone sensazioni”

Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti dopo le prime due sessioni di prove libere a Budapest. Nel pomeriggio, il pilota della Ferrari si è trovato a proprio agio con la vettura, la quale si conferma veloce con basso carico di carburante in simulazione qualifica. Sui long run con le medie, il monegasco è sembrato competitivo, poi ha trovato traffico e non è riuscito a replicare i 23.0 fatti segnare all’inizio. Ci sono tanti punti interrogativi anche per via del nuovo format con l’Alternative Tyre Allocation, il che dovrebbe rendere il weekend ancora più imprevedibile.

ANALISI PROVE LIBERE

“È stata una buona giornata anche se è difficile capire quali siano i veri valori in campo – ha dichiarato Leclerc – dal momento che con questo nuovo format legato alle gomme ogni squadra ha seguito un programma diverso. Per quel che ci riguarda abbiamo completato il lavoro che avevamo previsto e le sensazioni in macchina sono buone, quindi guardiamo con fiducia a cosa possiamo portare a casa domani”.