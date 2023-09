F1 | Perez a muro nelle libere 2: l’episodio alla Parabolica [VIDEO]

F1 GP Italia Perez – Forfait di Sergio Perez nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il messicano della Red Bull, nel tentativo di affrontare la Parabolica, ha toccato la ghiaia posta all’esterno della curva, finendo dapprima in testacoda e successivamente contro la barriera. Un episodio che non ha provocato grossi danni alla vettura, ma che non gli ha permesso di concludere al meglio il programma di lavoro previsto per la giornata odierna.

Checo, ricordiamo, ha chiuso la giornata di oggi con il terzo riscontro cronometrico alle spalle di Carlos Sainz e Lando Norris. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali in programma alle 16.00.