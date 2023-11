Ferrari | Numeri, statistiche e curiosità sul GP di Abu Dhabi: solo 12 giri in testa dal 2009

La Formula 1 arriva ad Abu Dhabi per l’ultimo appuntamento di una stagione dominata da Verstappen e dalla Red Bull. La Scuderia di Maranello affronta uno dei Gran Premi meno congeniali al DNA della squadra, visto che dal 2009, anno della prima edizione, la Rossa è stata in testa alla gara soltanto per dodici giri, e ovviamente non si è mai ottenuto un successo nell’isola artificiale degli Emirati Arabi Uniti. Si invertirà la tendenza nel 2023? Difficile anche crederlo, ma l’importante in questo weekend sarà fare meglio della Mercedes per assicurarsi il secondo posto costruttori e guardare alla prossima stagione con rinnovata fiducia dopo un mondiale a tratti disastroso e con una sola vittoria all’attivo, quella di Sainz a Singapore.

4.8. I secondi impiegati da Formula Rossa, la montagna russa presente al Ferrari World di Abu Dhabi, per raggiungere da ferma la velocità massima di 239 km/h. Si tratta di una performance migliore anche di quella di una vettura di Formula 1 che in quel tempo raggiunge “solamente” i 200 km/h.

12. I giri percorsi al comando del Gran Premio di Abu Dhabi dalla Scuderia Ferrari, nella fattispecie tre per Fernando Alonso nell’infausta gara del 2010, otto per Sebastian Vettel nel 2016 e uno per Charles Leclerc nella corsa del 2022. Questa gara è da sempre poco amica del team di Maranello, se è vero che quello di Yas Marina è il circuito su cui si è gareggiato di più tra quelli sui quali la Scuderia non ha mai vinto.

50. I wadi che caratterizzano gli Emirati Arabi Uniti. Il Paese è uno dei 20 privi di fiumi in tutto il mondo, otto sono in Asia, cinque in Oceania, tre in Europa e due in Africa ma annualmente, per un periodo molto breve, si riempie di corsi d’acqua temporanei, detti appunto wadi, che contribuiscono alla vita nelle poche oasi presenti nel deserto mediorientale.

70. Le nazionalità dei falconieri che prendono parte ogni tre anni al Festival di Falconeria di Abu Dhabi, la più importante manifestazione di questa disciplina. L’evento si svolge tradizionalmente in uno spazio aperto denominato Desert Camp. La falconeria è così importante che ad Abu Dhabi si trovaanche il più importante ospedale specializzato nella cura di questi uccelli. Ogni anno vengono esaminati e curati oltre 11.000 falchi.

123. I Guinness World Record stabiliti negli Emirati Arabi Uniti nel biennio 2022-2023, che portano a quasi 200 il totale di quelli realizzati nel Paese. La nazione è talmente affezionata a questi primati che l’organismo internazionale che li certifica ha addirittura aperto un ufficio sul territorio. L’ultimo record in ordine di tempo è quello stabilito sui monti Hajar, nel comune di Hatta. Proprio il nome della cittadina di riferimento fa bella mostra di sé su un’insegna impiantata sulla montagna, decretata la scritta più alta del mondo. Ogni lettera misura ben 19,28 metri, ben più dell’iconica scritta Hollywood, in California (alta 13,71 metri). In caso siate interessati, la visita è gratuita, ma si deve salire a piedi.

STATISTICHE FERRARI AD ABU DHABI

GP disputati 14

Debutto 2009 (K. Räikkönen 12°; G. Fisichella 16°)

Vittorie 0

Pole position 0

Giri più veloci 3 (21,42%)

Podi totali 9 (21,42%)

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

GP disputati 1073

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 243 (22,65%)

Pole position 249 (23,20%)

Giri più veloci 259 (24,14%)

Podi totali 806 (25,04%)