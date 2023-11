F1 | AlphaTauri con tre piloti nei test post-season di Abu Dhabi

F1 Abu Dhabi Test – AlphaTauri porterà in pista tre piloti nei test di fine stagione, in programma sullo Yas Marina Circuit il martedì successivo all’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1, il Gran Premio di Abu Dhabi. Ayumu Iwasa – pilota Red Bull Junior e Honda Formula Dream Project – si metterà al volante di una delle nostre AT04 per l’intera giornata di test, mentre sulla seconda vettura ci sarà prima Daniel Ricciardo, che guiderà al mattino, per poi passare il testimone a Yuki Tsunoda per l’ultimo pomeriggio di prove in pista di quest’anno.

Il 22enne Iwasa, originario di Osaka (Giappone), è attualmente terzo nel campionato di Formula 2, dopo aver vinto tre volte in questa stagione, con le due gare che restano da disputare questo fine settimana ad Abu Dhabi. L’anno scorso, infatti, ha vinto la Feature Race a Yas Marina e si è piazzato quinto in campionato.

Per la stagione 2024, Ayumu tornerà in Giappone per competere nella prestigiosa serie Super Formula. Sarà la sua prima stagione di ritorno in patria dal 2019. A partire dal 2020 ha infatti corso in Europa, vincendo il titolo francese di F4 e arrivando 12° in Formula 3 l’anno successivo.