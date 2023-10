Ferrari | Leclerc in terza fila in Qatar grazie alle penalità McLaren

Charles Leclerc ha chiuso in quinta posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. A Losail, la Ferrari sembra avere diversi problemi sotto tanti punti di vista, e il monegasco in realtà si era classificato settimo, ma guadagna ben due caselle nella griglia di partenza di domenica per via delle penalità inflitte alle McLaren di Piastri e Norris per track limits, in un certo senso i veri protagonisti, purtroppo, di questa giornata ma probabilmente del weekend in generale. Per la SF-23 poter competere con le Mercedes sembra essere più difficile rispetto alle ultime uscite.

“Avevamo un problema con le alte velocità – ha detto Leclerc. Questo mi ha fatto cambiare di marcia mentre andavo a tutta, e questo non è certamente l’ideale, ho perso tanto tempo. Ho faticato parecchio nel primo giro, mentre nel secondo andavo abbastanza forte, specialmente nel settore centrale, poi però ho faticato con le gomme posteriori. In Q2 ho fatto un solo tentativo per questo motivo, mentre in Q3 ho commesso un errore. Abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo, non potevo fare di più, forse si poteva migliorare qualcosa nei giri di lancio, ma non credo ci sia altro per trovare più prestazione considerando anche il parco chiuso”.