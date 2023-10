Ferrari | Delusione Sainz: lo spagnolo fuori in Q2 a Losail

E’ certamente molto deluso Carlos Sainz, fuori in Q2 a Losail e dodicesimo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Il pilota della Ferrari ha sofferto e non poco per tutta la durata delle qualifiche. I problemi sulla SF-23 dello spagnolo sono da ricondurre nel bilanciamento della vettura e nella scarsissima aderenza sul nuovo asfalto del tracciato di Doha. Le cose sembravano andare meglio al tramonto, nel corso delle libere e con temperature più calde, mentre con l’arrivo della notte il feeling è nettamente peggiorato. Alla gara di domenica si penserà poi, adesso è il momento di focalizzarsi su qualifiche shootout e Sprint Race.

“Ho avuto delle qualifiche molto difficili sin dall’inizio – ha ammesso Sainz. Ho faticato tantissimo con il bilanciamento e il posteriore era molto instabile, ma nelle libere riuscivo ad avere un buon grip con questo nuovo asfalto, mentre con le temperature più basse non trovavo aderenza, quindi ho sofferto tantissimo e non sono sorpreso di non essermi qualificato in Q3. Speriamo di trovare una svolta domani nella Sprint così da avere una giornata migliore, mentre domenica sarà complicato dovendo partire così dietro su una pista difficile per i sorpassi, ma sono concentrato già su domani”.