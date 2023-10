F1 | Norris penalizzato, Russell scatterà dalla prima fila nel GP del Qatar

Sarà la Mercedes di George Russell a partire in prima fila,accanto alla Red Bull del poleman Max Verstappen, nel Gran Premio del Qatar che si svolgerà domenica sera. L’inglese, approfittando della penalità comminata alla McLaren di Lando Norris, sanzionato per aver superato i limiti della pista nell’ultimo e decisivo tentativo, è stato dunque promosso al secondo posto.

“È stata una giornata molto complicata per tutti, asfalto nuovo molto scivoloso – ha dichiarato Russell al termine delle qualifiche – C’era poi tantissimo vento che ha portato sabbia in pista. Le condizioni in qualifica era completamente differenti rispetto a quella della mattina: è stato davvero molto divertente. Sono molto contento del terzo posto (secondo, ndr), è un risultato superiore alle aspettative”.

Russell, concludendo la propria analisi, ha aggiunto quale sia l’obiettivo primario della Mercedes: “La nostra lotta è con la Ferrari per il secondo posto nel campionato costruttori, per cui dobbiamo essere costanti e cercare di attaccare”. A sei appuntamenti dalla conclusione della stagione la scuderia della Stella può contare su venti punti di vantaggio sul Cavallino.