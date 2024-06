Formula 1 | Williams, più domande che certezze nel sabato Sprint dell’Austria

Formula 1 Williams GP Austria – 16° e 19° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio d’Austria, 11° prova del mondiale 2024 di Formula 1. A causa delle alte temperature e di un bilanciamento di base mai ottimale, i due piloti della scuderia inglese si sono trovati spesso a faticare con la vettura, raccogliendo meno di quanto sperato all’inizio del fine settimana. Un sabato difficile che complicherà ovviamente la gara che scatterà domani alle 14.00.

Albon non felice del feeling

“Quando non sei felice del feeling con la vettura in un fine settimana Sprint è molto difficile recuperare. Abbiamo apportato delle modifiche, anche grandi, ma purtroppo ho ancora parecchia difficoltà con il bilanciamento, soprattutto nelle curve 3 e 4. Per il mio giro in Q2 ho beccato un pò d’aria sporca di Lewis che mi ha penalizzato. La sessione alla fine è stata equilibrata e con distacchi davvero contenuti. In vista di domani dovremo lavorare sul bilanciamento. La macchina può crescere”.

Sargeant ancora nelle retrovie

“E’ stata una giornata frustrante. Abbiamo spesso cambiato il bilanciamento tra una sessione e l’altra, non trovando però le giuste contromisure. La temperatura è andata aumentando dalla mattina al pomeriggio e con la nostra vettura tendiamo a soffrire queste situazioni. Il mio giro in qualifica mi ha soddisfatto e nei fatti ho ottenuto il massimo dalla monoposto, ma purtroppo non è bastato. Partire dalle retrovie non è mai bello. L’aspetto positivo è che dalla giornata odierna impariamo tanto. Spero che tutto ciò ci porterà verso la giusta direzione”.