F1 | Ricciardo: probabile rientro in Texas

Il pilota dell’AlphaTauri, Daniel Ricciardo, non rientrerà in pista questa settimana, in occasione del Gran Premio del Qatar. L’australiano infatti è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’intervento alla mano infortunata durante il secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Si ipotizza che rientrerà in azione, verso fine ottobre nel Gran Premio degli Stati Uniti, in programma dal 20 al 22 ottobre sul circuito di Austin, in Texas.

Jonathan Eddolls, responsabile dell’ingegneria di pista AlphaTauri, intervistato da Motorsport, ha dichiarato in vista dell’ultimo GP del Giappone:

“E’ ancora in fase di recupero, la ripresa sta andando bene. Abbiamo pianificato alcuni lavori di simulazione prima di un ritorno. Penso che da parte nostra e sua, non ci sia fretta di farlo tornare troppo presto. La cosa peggiore sarebbe tornare prima che sia adeguatamente guarito e causare problemi. Il simulatore è un’ottima rappresentazione dell’auto, di tutti i carichi, eccetera. Penso che la decisione finale verrà presa da lui. Saprà meglio di chiunque altro com’è il dolore e come è il recupero. Non lo stiamo mettendo sotto pressione per tornare. Abbiamo un pool di tre buoni piloti al momento, quindi non c’è molta fretta”

