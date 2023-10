F1 | McLaren, Norris convinto di lottare con Verstappen se fosse partito dalla prima fila

Lando Norris ha vissuto un weekend dai due volti. Venerdì è stato assolutamente negativo, visto il decimo posto in qualifica per via dei track limits, e questo gli ha compromesso e non poco la gara, che a detta sua avrebbe anche potuto vincere se fosse partito dalla prima fila, e non abbiamo nessun elemento per poterlo contraddire, vista la grande rimonta di ieri. Aver visto vincere Piastri nella Sprint Race molto probabilmente non lo renderà felicissimo, come aver concluso la gara di ieri alle spalle del giovanissimo compagno di squadra, ma può essere soddisfatto del ritmo gara espresso e della grande competitività dimostrata dalla McLaren.

“Non sono del tutto contento di questo weekend, l’ho detto più volte – afferma Norris in mixed zone dopo la gara. Diciamo che avevo delle cose da dimenticare, ma oggi il mio passo era abbastanza veloce per vincere o lottare con Max, non so se avrei vinto, ma potevo sicuramente lottare con lui. Ad un certo punto andavo anche più forte di lui, ma il traffico mi ha fatto perdere parecchio tempo, mentre lui ha avuto una domenica più semplice. Il passo era buono, e questo mi rende più frustrato, perché se fossi partito in prima fila avrei potuto lottare con Max e dargli filo da torcere. Sono comunque contento del terzo posto: ho commesso degli errori che mi hanno fatto partire indietro, ho resettato tutto e alla fine un doppio podio per la squadra rende questa giornata perfetta”.