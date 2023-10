F1 | Berger non ha dubbi: Verstappen è come Senna

Max Verstappen vale Ayrton Senna. Ad effettuare questo paragone, molto importante, è stato un ex pilota che ha corso al fianco del compianto brasiliano ad inizio anni ’90: Gerhard Berger. L’austriaco, che ha condiviso con Senna l’esperienza in McLaren nel triennio 1990-92, ha sottolineato come sia possibile paragonare l’alfiere della Red Bull ad uno dei mostri sacri dell’automobilismo.

Anche a Losail, dove si è svolto il diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, Verstappen ha monopolizzato la scena vincendo al sabato il terzo titolo in carriera e poi trionfando la domenica con l’ennesima gara dominata.

“Ho sempre visto Senna come il più grande di tutti i tempi. Devo dire che Max è allo stesso livello – ha dichiarato Berger, intervistato da La Gazzetta dello Sport – Non commette errori, è sempre veloce in qualsiasi condizione: bagnato, asciutto, pista veloce o lenta, è sempre davanti. È davvero un pilota eccellente”.

L’austriaco, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Penso che lui e Senna siano piloti che ricorderemo per sempre”.