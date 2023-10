Formula 1 | Alpine, Ocon vomita durante il Gran Premio del Qatar

Nonostante le grosse problematiche legate al caldo e alle condizioni fisiche non eccelse, Esteban Ocon è riuscito a portare a casa un buonissimo settimo posto nel Gran Premio del Qatar. Tantissimi piloti hanno sofferto le condizioni estreme nei rispettivi abitacoli, e il francese ha addirittura vomitato nella prima parte di gara, anche se non stava bene già da prima. Gasly è stato oltremodo penalizzato per i track limits, e per questo non è andato oltre la dodicesima posizione finale. Tutto sommato comunque, un weekend positivo per la squadra transalpina, la quale è stabilmente al sesto posto nel campionato costruttori.

“E’ stata una gara durissima per tutti noi – ha detto Ocon. Il settimo posto è un ottimo risultato, ho fatto un’ottima partenza risalendo fino al quinto, poi la squadra ha eseguito benissimo la strategia e i pit-stop. Le condizioni erano estremamente dure, non mi sentivo bene fisicamente nella prima metà di gara, ma ho messo tutto da parte concentrandomi su ciò che dovevo fare. Ho fatto alcuni bei sorpassi portando a casa sei punti preziosi. Adesso dobbiamo riposarci e recuperare, poi prepariamoci per il triplo appuntamento americano a cominciare da Austin”.

“C’era il potenziale per andare a punti, quindi sono ovviamente deluso – ha ammesso Gasly. Non è stata una bella giornata, i track limits sono una questione di centimetri, ma questo dipende da me e oggi l’ho pagato a caro prezzo. E’ frustrante perché avevamo il ritmo per finire in top ten. Poi purtroppo c’è stato un piccolo problema con la gestione dell’energia durante la gara, e questo mi ha fatto perdere un po’ di passo, forse ho corso troppi rischi e mi sono spinto troppo al limite. Imparerò da questo, ma per la squadra è stato un fine settimana abbastanza positivo”.