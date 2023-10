Ferrari | Vasseur deluso: Sainz non parte e punti persi nei confronti della Mercedes

Weekend molto complicato per la Ferrari a Losail. La Scuderia di Maranello deve accontentarsi del quinto posto conquistato da Leclerc in gara: il monegasco ha di fatto massimizzato il risultato finendo alle spalle di Verstappen, delle McLaren e di Russell, con la SF-23 chiaramente quarta forza in Qatar. E’ andata decisamente peggio a Carlos Sainz, il quale non è nemmeno partito per una fuga di carburante sulla sua monoposto, probabilmente causata dai cordoli probanti del tracciato di Doha. Sono stati persi dei punti nei confronti della Mercedes nella lotta per il secondo posto costruttori tra Sprint Race e gara principale, e adesso il distacco è di 28 lunghezze complessive.

“Non possiamo essere soddisfatti per come è andato questo weekend – ammette Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Abbiamo perso dei punti rispetto ai nostri diretti rivali, e a causa di un problema di affidabilità non siamo riusciti a schierare Carlos sulla griglia di partenza. Credo però che con Charles oggi abbiamo fatto il massimo che potevamo: in condizioni estreme lui ha guidato molto bene e i meccanici hanno eseguito tre pit stop eccellenti. Forse nella fase centrale siamo stati un po’ rallentati dal traffico, ma tenere dietro George Russell oggi non sarebbe comunque stato facile. È stato un weekend caotico, disputato in condizioni ambientali estreme con tanti imprevisti, a cominciare dai problemi legati ai cordoli che potrebbero anche essere alla base del guaio capitato sulla SF-23 di Carlos. Torniamo a casa con i dieci punti del quinto posto di Charles e iniziamo a prepararci per la tripletta americana che si presenta molto impegnativa”.