F1 | Ferrari ha brillato a Miami anche senza aggiornamenti, cresce l’ottimismo in vista di Imola [VIDEO]

F1 GP Miami Ferrari – Al termine dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Ivan Capelli ha analizzato a 360° la prestazione della Ferrari in Florida, evidenziando come Charles Leclerc e Carlos Sainz siano riusciti a giocarsi le posizioni di vertice della classifica nonostante la mancanza di aggiornamenti sulla SF-24. Una condizione che di fatto faber sperare in vista di Imola, week-end dove la Rossa – salvo clamorosi colpi di scena – dovrebbe montare in vista il primo e “corposo” pacchetto di update stagionali.

Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la gara di ieri sera al terzo posto, mentre Sainz si è dovuto accontentare della quarta piazza, poi diventata quinta a causa di una penalità sul tempo totale di gara provocata da un contatto con Oscar Piastri. Appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima prova di un mondiale che sembra essersi di colpo riacceso.