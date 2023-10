Formula 1 | McLaren, Piastri confeziona un weekend quasi perfetto in Qatar

Dopo la vittoria nella Sprint Race, Oscar Piastri si è assicurato anche un gran bel secondo posto in Qatar. Il pilota della McLaren, scattato dalla terza fila, ha approfittato alla grande dell’incidente Mercedes in partenza, piazzandosi subito al secondo posto alle spalle di Verstappen. Il ritmo del giovane australiano è stato grandioso, nonostante i tanti problemi fisici causati dalle difficilissime condizioni di Losail. Questo ragazzo farà sicuramente parlare di sé in futuro, ma di questo non avevamo proprio alcun dubbio.

“Weekend vicino alla perfezione – ha detto Piastri. L’unica delusione è stata la qualifica del venerdì, ma al di là di questo sono stato contento di tutto, perché il resto del fine settimana è andato tutto bene: il passo oggi forse non è stato il massimo, dovremmo indagare su questo, ma non sono troppo preoccupato, sono comunque molto contento. E’ stata la gara più difficile, molto dura oggi in pista anche per me attorno al ventesimo giro non vedevo più le altre macchine praticamente, dovevo solo trovare il ritmo e i giri sembravano lunghi il doppio, pensavi soltanto all’aspetto fisico”.