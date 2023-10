Formula 1 | Alpine consolida sempre di più il sesto posto costruttori

L’Alpine conferma le buone sensazioni di Suzuka, e porta a casa altri punti per consolidare ancora di più la sesta posizione nel campionato costruttori, molto probabilmente inattaccabile, mentre il quinto posto della McLaren è più che irraggiungibile. Ocon ha chiuso al settimo posto nel Gran Premio del Qatar di domenica, nonostante i problemi di salute che lo hanno colpito nel corso della gara, accentuati evidentemente anche dal gran caldo, e che hanno visto il francese vomitare nei primi giri. Gasly è finito fuori dai punti anche per via delle penalità inflitte per aver violato i track limits.

“Ripartiamo dal Qatar con più punti in classifica, dopo il settimo posto di Esteban alla fine di una prestazione molto intelligente, chirurgica e ben gestita in condizioni difficili – ha detto Bruno Famin, team principal a interim dell’Alpine dopo la gara di domenica. Anche Pierre ha effettuato una gara solida. Sembrava che fossimo sulla buona strada per ottenere un bel risultato con entrambe le monoposto. Purtroppo, i suoi sforzi non sono stati ricompensati per le penalità inflitte a causa dei limiti della pista. Abbiamo tanto da imparare per il futuro, ma, in sintesi, è stato un weekend positivo per il team in questi tre giorni. Continueremo a lavorare sodo nei nostri stabilimenti, a trarre quante più lezioni possibili, cercando di trasformarle in un buon risultato nel weekend della Sprint di Austin”.