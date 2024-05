F1 | Verstappen “sconvolto” dopo aver visto la partenza di Perez a Miami [VIDEO]

F1 GP Miami – Nella saletta retropodio dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen non ha nascosto il proprio stupore per la partenza a “fionda” di Sergio Perez, il quale ha rischiato di generare un gran patatrac alla prima curva del GP.

Il messicano della Red Bull, scattato dalla quarta piazzola, ha cercato una super staccata in curva 1, rischiando di centrare non solo Carlos Sainz, ma anche il compagno di squadra Verstappen. Un vero disastro che il portacolori della Red Bull è riuscito ad evitare per appena un centimetro.

Perez, ricordiamo, ha chiuso la gara di Miami al quinto posto, diventato poi quarto grazie alla penalizzazione inflitta dai commissari a Carlos Sainz per il contatto in curva 17 con Oscar Piastri. Prossimo appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.