F1 | Red Bull, Marko mette in guardia Perez

Ennesima gara da dimenticare per Sergio Perez. Il messicano è stato protagonista di prova incolore nel Gran Premio del Qatar, dove è stato l’unico pilota a dover scontare due penalità per track limits. Una situazione molto delicata se si considera che, nonostante le criticità che i piloti hanno riscontrato in pista nel corso del weekend di Losail, il compagno di squadra Max Verstappen non ne ha risentito conquistando sia il titolo che la vittoria ieri in gara.

Helmut Marko, discutendo del momento delicato che sta attraversando Checo, ha sottolineato come il secondo posto nel Mondiale piloti (obiettivo che la Red Bull vuole ottenere, non avendo mai ottenuto una doppietta iridata in Formula 1) possa essere messo sotto attacco se il messicano continuerà a commettere errori.

Attualmente Perez può vantare a cinque gare dalla conclusione del campionato 30 punti di vantaggio da Lewis Hamilton nella classifica generale, con l’inglese che a Losail è stato costretto al ritiro dopo l’incidente al via con la W14 gemella di George Russell.

“Ora è a rischio anche il secondo posto nel Mondiale piloti – ha dichiarato Marko, intervistato dalla ORF – Contratto di Perez? In linee generali vogliono mantenere questa situazione situazione che scade al termine del 2024. Ora dipende interamente da lui”.

Marko, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Abbiamo tre piloti molto buoni in AlphaTauri. Vediamo come si sviluppa ulteriormente la cosa. Ma partiamo dal presupposto che Checo ritroverà la sua vecchia forza”.