Mercedes | Russell ammette: è stata una gara fisicamente durissima

Gran gara da parte di George Russell, il quale può certamente rammaricarsi per l’incidente avuto con Hamilton alla prima curva, e che probabilmente lo ha privato di un podio, e forse anche di una lotta per la vittoria. Il passo gara mostrato dalla Mercedes è stato molto competitivo, forse al livello della McLaren, sicuramente più efficace di quello Ferrari, e infatti il team di Brackley allunga leggermente nel campionato costruttori. Il giovane inglese si rammarica e non poco per il contatto con il compagno di squadra, ma scagiona entrambi.

“L’incidente alla prima curva non è stato intenzionale né da parte mia, né di Lewis – ha commentato Russell. La visibilità è molto difficile con queste vetture, specialmente quando sei in quelle fasi caotiche, e ci sono tanti punti ciechi. Entrambi abbiamo tanto rispetto l’uno dell’altro, faremo in modo di uscirne più forti. Ci sono comunque tanti aspetti positivi da prendere da questo fine settimana: il nostro obiettivo è il secondo posto costruttori, e siamo riusciti a fare più punti della Ferrari. Anche il nostro ritmo era forte, quindi possiamo essere fiduciosi prima delle ultime cinque gare. Il Gran Premio stesso è stato incredibilmente duro, la più fisica e difficile alla quale abbia mai partecipato, sembrava di essere dentro un forno, ed ero molto felice di vedere finalmente la bandiera a scacchi”.