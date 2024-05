F1 | GP Miami, la SC cambia l’equilibrio della gara tra Verstappen e Norris: l’analisi di Ivan Capelli [VIDEO]

F1 GP Miami – Presente come sempre a Paddock Live, Ivan Capelli ha analizzato a 360° i fatti dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, ponendo particolare attenzione sul regime di Safety Car che ha permesso a Lando Norris di risalire la classifica fino alla testa della corsa.

Secondo il talent di Sky Sport, prima dell’entrata in scena della vettura di sicurezza, Max Verstappen era riuscito – giro dopo giro – ad aprire un gap di tre secondi sui diretti inseguitori. Un margine ristretto, ma che gli consentiva di gestire al meglio gli attacchi delle Ferrari e di Oscar Piastri.

Lo stint più lungo dell’inglese, unito appunto al regime di SC, ha però permesso a Norris di scavalcare tutti (al contrario delle vetture davanti a lui, costrette a perdere circa 22″, Norris ha effettuato il pit stop in 11″), garantendogli non solo la prima piazza, ma anche un set di gomme medie più “fresco” rispetto ai rivali. Appuntamento tra due settimane ad Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima prova di un mondiale che sembra essersi di colpo riacceso.