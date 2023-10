Formula 1 | McLaren conquista il podio numero 500 (e 501) della sua storia

Continua il grandissimo momento della McLaren, che dopo il podio di Suzuka con Norris davanti a Piastri, ha conquistato un successo nella Sprint Race del Qatar, e ha replicato il risultato del Giappone con i piloti però invertiti, ossia con Oscar davanti al più quotato compagno di squadra. Prestazione sontuosa quella del duo del team di Woking, a confermare un momento entusiasmante per lo storico sodalizio inglese. In più a Doha è arrivato il podio numero 500 (e 501) della storia, ma non solo, anche il pit-stop dei record, ossia 1,8 secondi.

“E’ stata una giornata fantastica per noi – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. E’ il podio numero 500 della nostra storia in Formula 1, e sia Lando che Oscar hanno fatto un’ottima gara finendo in seconda e terza posizione in condizioni molto difficili, e aggiungiamo anche il successo di Oscar nella Sprint con tanto di terzo posto di Lando. I limiti di utilizzo delle gomme hanno rappresentato una sfida interessante, perché abbiamo dovuto adattare la nostra strategia e preparare la squadra per sei pit-stop. I meccanici se la sono cavata alla grande e completando una sosta in 1,8 secondi. Adesso dobbiamo concentrarci sul triplo appuntamento americano, continuando a colmare il divario con i nostri rivali. Dobbiamo restare con i piedi per terra, ma intanto festeggiamo questo weekend dove siamo stati molto forti”.