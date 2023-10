Formula 1 | Mercedes, piccolo allungo sulla Ferrari ma che occasione persa in Qatar

Tutto sommato, la Mercedes può essere soddisfatta del weekend del Qatar, se non altro per gli otto punti complessivi guadagnati sulla Ferrari tra Sprint Race e gara principale in ottica secondo posto campionato costruttori (326 a 298). In realtà però, le lunghezze sarebbero potute essere molte di più se non ci fosse stato l’incredibile patatrac alla prima curva tra Hamilton e Russell. Il team principal Toto Wolff è stato assente per la seconda gara consecutiva, e dopo quanto accaduto in Giappone, pare che la sua presenza sia determinante per far sì che non avvengano più scontri in pista tra i due piloti, visto quanto accaduto anche a Losail. Comunque, Russell è riuscito a portare a casa un buon quarto posto, rimontando dal fondo, ma aveva il passo per un facile piazzamento in zona podio.

“Abbiamo avuto una serie di gare difficili nell’ultimo mese – ha ammesso Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Succede nello sport, però è un buon test per valutare la forza della tua squadra. C’è poco da dire sull’incidente alla prima curva tra i ragazzi in Qatar: nessuno dei due voleva scontrarsi, Lewis si è preso tutta la colpa dell’incidente, e George ha evidenziato come queste macchine così grandi possano essere troppo ingombranti in certi momenti. alla fine sono sconvolti dal fatto che siano stati buttati tanti punti, sappiamo che sono impegnati entrambi per garantire il secondo posto nel mondiale costruttori. Mancano cinque gare, dobbiamo guardare avanti e non indietro: ci sono aspetti positivi da considerare del weekend di Losail, ad esempio il buon ritmo dimostrato in gara, con George che ha rimontato dall’ultimo al quarto posto. Il team ha lavorato molto bene in un weekend molto impegnativo, la macchina va bene, abbiamo due piloti forti e una squadra impegnatissima nelle fabbriche di Brackley e Brixworth”.