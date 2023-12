Max Verstappen è stato eletto dai suoi colleghi come miglior pilota del 2023. Il tre volte iridato, in una votazione di fine anno organizzata dalla Formula 1 ha vinto per la terza volta consecutiva anche questa speciale classifica, precedendo Lewis Hamilton (il quale non ha partecipato al voto) e Fernando Alonso rispettivamente al secondo e terzo posto. Seguono LandoNorris, e i due piloti della Ferrari, CharlesLeclerc e Carlos Sainz, mentre Albon, Piastri e Gasly concludono le prime nove posizioni. Ultimo nella top ten il buon Sergio Perez, che nonostante il secondo posto mondiale non ha convinto nemmeno gli altri piloti. Oltre al campione inglese della Mercedes, nemmeno Nyck de Vries e Liam Lawson hanno preso parte alla votazione.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie