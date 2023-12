F1 | Ferrari, Sainz: “Nei test abbiamo capito che non avremmo lottato per il Mondiale”

La stagione che si è conclusa a fine novembre allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi si è rivelata molto difficile per la Ferrari. La scuderia del Cavallino ha infatti dovuto fare i conti con una vettura poco competitiva che ha fallito il sorpasso decisivo ai danni della Mercedes, dovendosi accontentare del terzo posto nel Mondiale costruttori. Il punto più alto della stagione è stato rappresentato dalla vittoria di Singapore, dove tra le strade di Marina Bay la SF-23 ha conquistato la vittoria con Carlos Sainz.

Successo che ha permesso a Maranello di interrompere l’egemonia Red Bull, con la squadra di Milton Keynes che si è assicurata 21 vittorie in 22 appuntamenti.

Riflettendo sulle criticità della SF-23, Sainz ha ammesso come in casa Ferrari si siano accorti fin dai primi chilometri di dover fare i conti con una realtà molto complicata.

“Ci aspettavamo tutti di lottare per il Mondiale e poi immediatamente nei test pre-stagionali abbiamo visto che non sarebbe stato possibile – ha dichiarato Sainz, intervistato da Dazn Spagna – Questo ha subito causato uno shock alla squadra, non si sa perché le Red Bull sono migliorate così tanto, perché restiamo indietro, perché in alcuni circuiti otteniamo la pole e in altri becchiamo un secondo. Tutto questo richiede tempo per essere assimilato e analizzato”.